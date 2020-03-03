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    • 03.03.2020 19:18
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    - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

    yarı finalinin merakla beklenen maçında , Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 'de oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan Trabzonspor karşılaşmaya formda gelirken Fenerbahçe ise son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Karşılaşmada 11'ler belli oldu. 20.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebileceksiniz.

    Trabzonspor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
    , yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi , AVAR ise Bahattin Duran.




    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

    FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.


    Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.


    TRABZONSPOR KUPADA 15. KEZ FİNAL PEŞİNDE
    Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı. En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor. Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

    13. KARŞILAŞMA
    İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak. Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

    ERSUN YANAL SON MAÇINDA
    Fenerbahçe'de ikinci dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

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