Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı müthiş bir maçla başlıyor... Ezeli rakipler Trabzonspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı dev derbinin heyecanı ATV ekranında yaşanacak. Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel ve sakatlığı süren Pereira yok. Fenerbahçe'de ise Garry Rodrigues ile Emre forma giyemeyecek.
35 MAÇTA 24 GOL KAYDETTİ
Müthiş bir performans sergileyen Sörloth 35 resmi maçta 24 gole imza attı.
4 MAÇLIK HASRETİ BİTİRDİ
Hafta sonu Antalyaspor ağlarını havalandıran Vedat Muriç ligde 4 maçlık gol hasretine son verdi.
35 MAÇTA 24 GOL KAYDETTİ
Müthiş bir performans sergileyen Sörloth 35 resmi maçta 24 gole imza attı.
4 MAÇLIK HASRETİ BİTİRDİ
Hafta sonu Antalyaspor ağlarını havalandıran Vedat Muriç ligde 4 maçlık gol hasretine son verdi.
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