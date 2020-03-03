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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    ve yarı finalinde kozlarını paylaşacak!

    Son yıllarda her maçları büyük bir heyecana sahne olan ve 'nin kupa randevusu saat 20.30’da başlayacak... Akyazı’daki dev derbinin heyecanı ’de yaşanacak.

    Kupada müthiş düello
    Ziraat 'nda yarı final heyecanı müthiş bir maçla başlıyor... Ezeli rakipler Trabzonspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı dev derbinin heyecanı ATV ekranında yaşanacak. 'da cezalı Obi Mikel ve sakatlığı süren Pereira yok. 'de ise Garry Rodrigues ile Emre forma giyemeyecek.



    35 MAÇTA 24 GOL KAYDETTİ
    Müthiş bir performans sergileyen Sörloth 35 resmi maçta 24 gole imza attı.



    4 MAÇLIK HASRETİ BİTİRDİ
    Hafta sonu ağlarını havalandıran Vedat Muriç ligde 4 maçlık gol hasretine son verdi.

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