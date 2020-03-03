Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "F.Bahçe maçında rakibimizin neler yapabileceğini bilerek kendi oyunumuzu daha iyi hale getirmek için oynayacağız" dedi.
FİNALİ ÇOK İSTİYORUZ
Çimşir, "Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bunun için yapacağımız mücadele ile herkes iştahımızı daha net bir şekilde görecek" diye konuştu.
PARMAK VE CAMPİ 11'DE BAŞLAYACAK
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yapılacak... Orta sahada cezalı Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Cezası sona eren Arjantinli stoper Campi 11'e dönecek. Nijeryalı yıldz Nwakaeme'nin de Fenerbahçe derbisinde 11'de başlayacağı öğrenildi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe ile oynanacak olan yarı final maçına yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
FİNALİ ÇOK İSTİYORUZ
Çimşir, "Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bunun için yapacağımız mücadele ile herkes iştahımızı daha net bir şekilde görecek" diye konuştu.
PARMAK VE CAMPİ 11'DE BAŞLAYACAK
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yapılacak... Orta sahada cezalı Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Cezası sona eren Arjantinli stoper Campi 11'e dönecek. Nijeryalı yıldz Nwakaeme'nin de Fenerbahçe derbisinde 11'de başlayacağı öğrenildi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe ile oynanacak olan yarı final maçına yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
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