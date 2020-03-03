Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusu gündeme oturdu. TS FB kupa maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarı finalde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TS FB maçı şifresiz mi? Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma nefes kesecek. Karadeniz ekibinde hedef finale yükselmek. Fenerbahçe ise kötü gidişi kupayla telafi etmek istiyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 3 Mart Salı akşamı saat 20:30'ta başlayacak. Nefes kesecek mücadele ATV canlı yayın ile şifresiz ekranlara gelecek.