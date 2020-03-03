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    • 03.03.2020 13:33
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    • 03.03.2020 13:33
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    ne zaman saat kaçta? hangi kanalda, şifresiz mi?

    ne zaman saat kaçta sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında derbi zamanı. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor kupada da yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise ligde zirveden uzaklaşırken, gözünü kupaya dikti. Peki, , saat kaçta? ? TS FB maçı şifresiz mi? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusu gündeme oturdu. TS FB kupa maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarı finalde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TS FB maçı şifresiz mi? Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma nefes kesecek. Karadeniz ekibinde hedef finale yükselmek. Fenerbahçe ise kötü gidişi kupayla telafi etmek istiyor.

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 3 Mart Salı akşamı saat 20:30'ta başlayacak. Nefes kesecek mücadele ATV canlı yayın ile şifresiz ekranlara gelecek.

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