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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    Kartal’ı yerliler sırtlıyor

    Beşiktaş’ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

    Kartal’ı yerliler sırtlıyor
    Beşiktaş ligde şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamaya kararlı... Siyah- Beyazlı ekip zirvenin gerisinde olmasına rağmen ümidini yitirmezken yerli futbolcular performanslarıyla yabancı oyunculardan çok daha fazla katkı sağladı.

    BURAK YILMAZ'DAN 10 GOL
    Burak 18     maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı. Gökhan Gönül de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Caner Erkin ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

    MAHMUT AŞİRAN

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