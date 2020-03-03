Kartal’ı yerliler sırtlıyor

AŞİRAN

ligde şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamaya kararlı...ekip zirvenin gerisinde olmasına rağmen ümidini yitirmezken yerli futbolcular performanslarıyla yabancı oyunculardan çok daha fazla katkı sağladı.maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı.de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi.ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.