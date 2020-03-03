Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Herkes gitti kaldı! 'ın 8 hoca gönderdi

    ’in görevine devam ettiği dönemde , Cocu, Koeman, Yanal, , , ve görevde kalamadı.

    Herkes gitti o kaldı
    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, G.Saral ile yeniden anlaşmış ve "Nerede kalmıştık" twiti atmıştı. 22 Aralık 2017'de atılan imzadan sonra ile 'de iki şampiyonluk yaşadı. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çalkalandı ve hocaları ile yollarını ayırdı.



    FENERBAHÇE 4 HOCA GÖNDERDİ
    Yaklaşık 2.5 yıllık dönemde Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görevine devam ederken Aykut Kocaman, Philip Cocu, Roland Koeman ve Ersun Yanal'ı gönderdi.



    İKİ KERE ŞAMPİYON YAPTI AMA...
    Beşiktaş'ta ise takımı 2 sezon üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş ve Abdullah Avcı gitti. 'da Rıza Çalımbay'dan sonra göreve Ünal Karaman geldi. Ancak onun da sonu aynı oldu.

    EMRE AKDENİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Herkes gitti Fatih Terim kaldı! Galatasaray'ın ezeli rakipleri 8 hoca gönderdi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri