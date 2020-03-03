G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, G.Saral ile yeniden anlaşmış ve "Nerede kalmıştık" twiti atmıştı. 22 Aralık 2017'de atılan imzadan sonra Galatasaray Fatih Terim ile Süper Lig'de iki şampiyonluk yaşadı. Ezeli rakipleri F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çalkalandı ve hocaları ile yollarını ayırdı.
FENERBAHÇE 4 HOCA GÖNDERDİ
Yaklaşık 2.5 yıllık dönemde Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görevine devam ederken Fenerbahçe Aykut Kocaman, Philip Cocu, Roland Koeman ve Ersun Yanal'ı gönderdi.
İKİ KERE ŞAMPİYON YAPTI AMA...
Beşiktaş'ta ise takımı 2 sezon üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş ve Abdullah Avcı gitti. Trabzon'da Rıza Çalımbay'dan sonra göreve Ünal Karaman geldi. Ancak onun da sonu aynı oldu.
EMRE AKDENİZ
FENERBAHÇE 4 HOCA GÖNDERDİ
Yaklaşık 2.5 yıllık dönemde Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görevine devam ederken Fenerbahçe Aykut Kocaman, Philip Cocu, Roland Koeman ve Ersun Yanal'ı gönderdi.
İKİ KERE ŞAMPİYON YAPTI AMA...
Beşiktaş'ta ise takımı 2 sezon üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş ve Abdullah Avcı gitti. Trabzon'da Rıza Çalımbay'dan sonra göreve Ünal Karaman geldi. Ancak onun da sonu aynı oldu.
EMRE AKDENİZ
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