Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın programı dün açıklandı. 26. haftada oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçta Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını 15 Mart pazar günü paylaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. Aynı gün ise yine şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Başakşehir saat 16.00'da kapışacak.
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