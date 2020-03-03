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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    ’yi kurtaracak ikili! ve ...

    Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, ’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. ve ’in fotomontajlı remsileri paylaşım rekoru kırdı.

    Fenerbahçe’yi kurtaracak ikili!
    Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından rakip takım taraftarları sosyal medya paylaşımlarıyla bu kararı tiye aldı.



    KURTARABİLİRLER!
    Galatasaraylı     taraftarlar Fatih Terim'in üzerine Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdikleri fotoğrafın altına, "Fenerbahçe'yi Terim'den başkası kurtaramaz" yazdılar. Beşiktaşlı taraftarlar ise Şenol Güneş'in fotoğrafına Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdiler. Siyah-Beyazlı taraftarlar Güneş'in fotoğrafının altına, "Fenerbahçe'yi kurtarsa kurtarsa Şenol Güneş kurtarır" yazdılar.



    Terim ve Güneş'e F.Bahçe eşofmanı giydiren taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimle dalga geçti.



    DA NASİBİNİ ALDI
    Taraftarlar Başkanı Ali Koç için de espri dolu paylaşımlar yaparak Koç'un icraatlarını eleştirdi.

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