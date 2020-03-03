Ersun Yanal’dan son idman

F.Bahçe'de Ersun Yanal son idmanını dün yaptırdı. Yanal'ın yönetiminde koşu ve ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın moralinin bozuk olduğu gözden kaçmadı.
55 RESMİ KARŞILAŞMADA 27 GALİBİYET
Ersun Yanal F.Bahçe'deki ikinci döneminde 55 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 27 galibiyet alan Ersun Yanal, 15 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a yenilerek 15 yıl sonra sahasında derbi kaybetmesi de Ersun Yanal'a rastladı.
G.SARAY MAÇI SONUNU HAZIRLADI
Ersun Yanal Fenerbahçe'deki ikinci döneminde başarısız bir performans çizdi. 2. yarı arka arkaya alınan yenilgiler Ersun Yanal'ın sonunu hazırladı.
55 RESMİ KARŞILAŞMADA 27 GALİBİYET
Ersun Yanal F.Bahçe'deki ikinci döneminde 55 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 27 galibiyet alan Ersun Yanal, 15 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a yenilerek 15 yıl sonra sahasında derbi kaybetmesi de Ersun Yanal'a rastladı.
G.SARAY MAÇI SONUNU HAZIRLADI
Ersun Yanal Fenerbahçe'deki ikinci döneminde başarısız bir performans çizdi. 2. yarı arka arkaya alınan yenilgiler Ersun Yanal'ın sonunu hazırladı.
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