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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    Beşıktaş’ta Gökhan Gönül depremi

    Gökhan Gönül'de 1.derece kas zorlanması tespit edildi. Yıldız oyuncunun A.Gücü maçında oynaması zora girdi. Bu arada Kartal A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Beşıktaş’ta Gökhan depremi
    Gökhan Gönül'de 1.derece kas zorlanması tespit edildi. Yıldız oyuncunun A.Gücü maçında oynaması zora girdi. Bu arada Kartal A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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