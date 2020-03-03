Beşıktaş’ta Gökhan Gönül depremi

Gökhan Gönül'de 1.derece kas zorlanması tespit edildi. Yıldız oyuncunun A.Gücü maçında oynaması zora girdi. Bu arada Kartal A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Gökhan Gönül'de 1.derece kas zorlanması tespit edildi. Yıldız oyuncunun A.Gücü maçında oynaması zora girdi. Bu arada Kartal A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
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