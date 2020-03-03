Trabzonspor, Ziraat Türkiye kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması saat 20.30'da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karadeniz devinde hedef kupayı 9. kez müzeye götürmek. Aşağıda yer alan ATV canlı izle seçeneğiyle Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın takvim.com.tr farkıyla takip edebilirsiniz. İşte TS FB canlı yayın izleme sayfası

ATV CANLI YAYIN

İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth



FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.