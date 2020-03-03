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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    2. döneminde 210 milyonluk fiyasko

    2. döneminde bonservis ve kiralama bedelleri için yaklaşık 210 milyon lira harcadı... Ancak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

    210 milyonluk fiyasko
    Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den hayal kırıklığı yaratarak ayrılan Ersun Yanal kulübe ekonomik olarak da büyük bir yük bıraktı... Sarı-Lacivertliler 2. Yanal döneminde bonservis ve kiralama bedelleri için yaklaşık 30 milyon Euro (210 milyon lira) harcama yaptı. Ancak Fenerbahçe geçen sezon ligi 6. sırada tamamlarken, bu sezon da şampiyonluk yarışına çok erken havlu attı.

    55 MAÇTA 13 YENİLGİ ALDI
    2. döneminde 55 resmi maça çıktı. Tecrübeli hoca 27 galibiyet alırken, 13 yenilgi ve 15 beraberlik yaşadı.

    Ersun Yanal bu akşam maçında 'nin başında son kez sahaya çıkacak.

    EMRE&VOLKAN GÖREVE HAZIR
    İsimleri sezonun sonuna kadar antrenörlük için geçen Emre Belözoğlu ve göreve hazır. İki ismin Başkan 'la görüştüğü ve "Ne gerekiyorsa yaparız" dediği öğrenildi.



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