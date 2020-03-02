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    • Spor
    • 02.03.2020 Gazete
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    Yiğido gücünü gösterdi!

    Sivasspor 65 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü’nü deplasmanda farklı mağlup etti... Goller Hakan, Mert (pen.) ve Yatabare’den geldi. Mert Hakan attığı golün ardından tribünden aldığı Türk bayrağını öptü.

    Yiğido gücünü gösterdi!
    Geçen hafta aldığı Alanya galibiyetiyle 3 puan hasretini bitiren Sivasspor dün de Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanıp zirve iddiasını gösterdi.

    KİLİT 69'DA AÇILDI
    Başkent     ekibi 36. dakikada Stanojevic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibin kilidini açmakta çok zorlanan Sivasspor 69. dakikada Hakan Arslan ile aradığı golü buldu. 74'te Mert Hakan'ın penaltısı ve 90'da Yatabare'nin golü karşılaşmanın skorunu belirledi.



    Mert     Hakan attığı golün ardından tribünden aldığı Türk bayrağını öptü.

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