Yiğido gücünü gösterdi!

Geçen hafta aldığı Alanya galibiyetiyle 3 puan hasretini bitiren Sivasspor dün de Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanıp zirve iddiasını gösterdi.
KİLİT 69'DA AÇILDI
Başkent ekibi 36. dakikada Stanojevic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibin kilidini açmakta çok zorlanan Sivasspor 69. dakikada Hakan Arslan ile aradığı golü buldu. 74'te Mert Hakan'ın penaltısı ve 90'da Yatabare'nin golü karşılaşmanın skorunu belirledi.
Mert Hakan attığı golün ardından tribünden aldığı Türk bayrağını öptü.
KİLİT 69'DA AÇILDI
Başkent ekibi 36. dakikada Stanojevic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibin kilidini açmakta çok zorlanan Sivasspor 69. dakikada Hakan Arslan ile aradığı golü buldu. 74'te Mert Hakan'ın penaltısı ve 90'da Yatabare'nin golü karşılaşmanın skorunu belirledi.
Mert Hakan attığı golün ardından tribünden aldığı Türk bayrağını öptü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.