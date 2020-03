LJAJİC'E

igde asla pes etmediklerini söyledi.kalan 10 maçta her şeyin olabileceğini öne sürerek, "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Kalan 10 maçta 30 puan almaktan başka bir düşüncemiz yok. Zor ama imkansız değil" dedi.maçı ile birlikte yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Yalçın, "Futbolda her şey olabilir. Her maçı birer final olarak göreceğiz" diye konuştu.Sergen Yalçın şampiyonluk için ümitlerini kesmediğini söyledi. Sergen Yalçın Alanyaspor galibiyeti sonrası hedefi yeniden yükseltti.formsuzluğu nedeniyle'ın ilk 11'de düşünmediği'leekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi. Çizme kulübünün listesinde yer alanfutbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.