Sergen Yalçın ligde asla pes etmediklerini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü kalan 10 maçta her şeyin olabileceğini öne sürerek, "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Kalan 10 maçta 30 puan almaktan başka bir düşüncemiz yok. Zor ama imkansız değil" dedi.
HER MAÇ FİNAL
Ankaragücü maçı ile birlikte yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Yalçın, "Futbolda her şey olabilir. Her maçı birer final olarak göreceğiz" diye konuştu.
ÜMİDİNİ KESMEDİ
Sergen Yalçın şampiyonluk için ümitlerini kesmediğini söyledi. Sergen Yalçın Alanyaspor galibiyeti sonrası hedefi yeniden yükseltti.
ADEM LJAJİC'E YENİ TALİP
Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle Sergen Yalçın'ın ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'le İtalyan ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi. Çizme kulübünün listesinde yer alan Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.
HER MAÇ FİNAL
Ankaragücü maçı ile birlikte yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Yalçın, "Futbolda her şey olabilir. Her maçı birer final olarak göreceğiz" diye konuştu.
ÜMİDİNİ KESMEDİ
Sergen Yalçın şampiyonluk için ümitlerini kesmediğini söyledi. Sergen Yalçın Alanyaspor galibiyeti sonrası hedefi yeniden yükseltti.
ADEM LJAJİC'E YENİ TALİP
Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle Sergen Yalçın'ın ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'le İtalyan ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi. Çizme kulübünün listesinde yer alan Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.
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