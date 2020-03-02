Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı. "Allah kimseye evlat acısı vermesin" diyen Terim, "Safları sıklaştırma zamanıdır. Tam o zamandır bu zaman" dedi.
ÜMİT EDERİM HERKES AYNI DİLİ KONUŞUR
Terim şu ifadeleri kullandı: "Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için Ay yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda"
EN NET MESAJI TARAFTARIMIZ VERDİ
"Geçen haftaki önemli galibiyettten sonra taraftar oyuncusunu çağırmıyorsa ve sadece ülkeye, milletine tezahürat yapıyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok, mesaj çok açık... Fatih Terim, basın toplantısını Hamzaoğlu ile birlikte soru almadan bitirdiler.
ŞEHİTLER İÇİN TEK YÜREK
GALATASARAY'IN Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünler İdlip şehitleri için tek yürek oldu. Maç öncesi Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları skor tabelasından gösterilen İdlip şehitlerinin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Ayrıca taraftarlar ilk 2 dakika tezahürat yapmadı. Şehitlerimiz açılan çeşitli pankartlarla da anıldı.
G.Saraylı Linnes'in eşi, şehitlerin isimlerinin anons edildiği sırada duygusal anlar yaşadı
Fatih Terim ve Hamza Hamzoğlu basın toplantısında birlikte yer aldı.
FORMUNU BULUYOR
Form grafiği yükseldikçe gollerini sıralamaya devam eden Falcao sezonun geri kalanı için de umut verdi.
FALCAO'DAN 6'DA 7!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao gollerine dün gece de devam etti. Son 6 maçta 7. golünü atan Falcao fizik kondisyon olarak da her geçen gün daha iyi duruma geldiğini gösterdi. Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Falcao, "Gençlerbirliği de iyi mücadele etti. Gol atmak beni ateşliyor" dedi.
ANDONE 113 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
9 Kasım'da Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan ve uzun bir süre takımdan ayrı kalan Florin Andone, dün sahalara döndü. Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maça kulübede başlayan Andone, 79'da oyuna girdi. 113 gün sonra formasına kavuştu.
ÖMER BAYRAM VE DONK YİNE İŞBAŞINDA
Galatasaray'ı Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan gol akıllara geçen haftaki Fenerbahçe derbisini getirdi. Ömer Bayram'ın kullandığı kornerde Donk, topu Gençlerbirliği ağlarına yolladı. Fenerbahçe derbisindeki Ömer'in kullandığı kornerde kafayla Donk golü yaptı ve bu ikili üst üste ikinci maçta da takımına golü getirdi.
ASİSTLERİN KRALI
Donk'un golünde asisti yapan isim olan Ömer Bayram, ligde bu sezonki 11. gol pasını verdi. Deneyimli oyuncu Edin Visca'yı geride bırakarak asist krallığı yarışında zirveye çıktı.
MARİANO COŞTU BİR KERE
Falcao'nun Gençlerbirliği karşısında 33. dakikada attığı golün asisitini yapan Galatasaraylı Mariano, son 6 maçta 5. kez gol pası verdi. Brezilyalı sağ bek muhteşem performansıyla taraftarlara parmak ısırttı.
BELHANDA'NIN YERİNE TAYLAN
CİMBOM'DA geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda'nın yerine Gençlerbirliği karşısında Taylan Antalyalı 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'yı ise kulübede maça başlattı.
ÜMİT EDERİM HERKES AYNI DİLİ KONUŞUR
Terim şu ifadeleri kullandı: "Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için Ay yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda"
EN NET MESAJI TARAFTARIMIZ VERDİ
"Geçen haftaki önemli galibiyettten sonra taraftar oyuncusunu çağırmıyorsa ve sadece ülkeye, milletine tezahürat yapıyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok, mesaj çok açık... Fatih Terim, basın toplantısını Hamzaoğlu ile birlikte soru almadan bitirdiler.
ŞEHİTLER İÇİN TEK YÜREK
GALATASARAY'IN Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünler İdlip şehitleri için tek yürek oldu. Maç öncesi Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları skor tabelasından gösterilen İdlip şehitlerinin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Ayrıca taraftarlar ilk 2 dakika tezahürat yapmadı. Şehitlerimiz açılan çeşitli pankartlarla da anıldı.
G.Saraylı Linnes'in eşi, şehitlerin isimlerinin anons edildiği sırada duygusal anlar yaşadı
Fatih Terim ve Hamza Hamzoğlu basın toplantısında birlikte yer aldı.
FORMUNU BULUYOR
Form grafiği yükseldikçe gollerini sıralamaya devam eden Falcao sezonun geri kalanı için de umut verdi.
FALCAO'DAN 6'DA 7!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao gollerine dün gece de devam etti. Son 6 maçta 7. golünü atan Falcao fizik kondisyon olarak da her geçen gün daha iyi duruma geldiğini gösterdi. Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Falcao, "Gençlerbirliği de iyi mücadele etti. Gol atmak beni ateşliyor" dedi.
ANDONE 113 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
9 Kasım'da Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan ve uzun bir süre takımdan ayrı kalan Florin Andone, dün sahalara döndü. Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maça kulübede başlayan Andone, 79'da oyuna girdi. 113 gün sonra formasına kavuştu.
ÖMER BAYRAM VE DONK YİNE İŞBAŞINDA
Galatasaray'ı Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan gol akıllara geçen haftaki Fenerbahçe derbisini getirdi. Ömer Bayram'ın kullandığı kornerde Donk, topu Gençlerbirliği ağlarına yolladı. Fenerbahçe derbisindeki Ömer'in kullandığı kornerde kafayla Donk golü yaptı ve bu ikili üst üste ikinci maçta da takımına golü getirdi.
ASİSTLERİN KRALI
Donk'un golünde asisti yapan isim olan Ömer Bayram, ligde bu sezonki 11. gol pasını verdi. Deneyimli oyuncu Edin Visca'yı geride bırakarak asist krallığı yarışında zirveye çıktı.
MARİANO COŞTU BİR KERE
Falcao'nun Gençlerbirliği karşısında 33. dakikada attığı golün asisitini yapan Galatasaraylı Mariano, son 6 maçta 5. kez gol pası verdi. Brezilyalı sağ bek muhteşem performansıyla taraftarlara parmak ısırttı.
BELHANDA'NIN YERİNE TAYLAN
CİMBOM'DA geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda'nın yerine Gençlerbirliği karşısında Taylan Antalyalı 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'yı ise kulübede maça başlattı.
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