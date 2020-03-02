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    • Spor
    • 02.03.2020 Gazete
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    Erzurum’dan kritik 3 puan!

    Dadaşlar, Menemen’i Hamroun ve Obertan ile devirmeyi başardı... İşte Takvim Gazetesi’nin 2 Mart 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Erzurum’dan kritik 3 puan!

    TFF 1. Lig'de Erzurumspor sahasında Menemen'i 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Dadaşlar'ın golünü 43. dakikada Hamroun ve 90+2'de Obertan kaydetti.

    EVİNDE GÜLEMİYOR
    KONYA 9 maçtır evinde kazanamıyor. Yeşil-Beyazlılar evindeki son galibiyetini ligin 6'ncı haftasında aldı.

    BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP
    SÜPER Lig'de 24. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 20.00'de Medipol Başakşehir, Gaziantep'i ağırlayacak. Kayseri ise aynı saatte Göztepe ile kapışacak.

    FIRAT'A BÜYÜK ÖDÜL
    MOLDOVA A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü yapan Engin Fırat, Moldova'da yılın 'en'lerinin seçildiği ankette yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

    KORONAVİRUS ENGELİ
    THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında AX Armani Exchange Milan-Real Madrid maçı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadele yarın start alacak.

    F.BAHÇE SET VERMEDİ
    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: THY-Eczacıbaşı: 0-3, PTT-Aydın: 0-3, Beylikdüzü-Karayolları: 0-3.

    REAL BARÇA'YI YIKTI
    LA Liga'nın 26. haftasında oynanan dev maçta Real Madrid sahasında Barcelona'yı 2-0 yendi. Real'in gollerini Vinicius ve Diaz kaydetti. Real liderliğe yükseldi.

    KOPENHANG EVİNDE GALİP
    BAŞAŞEHİR'İN Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kophenag, Danimarka Ligi'nde evinde karşılaştığı Aalborg'u 3-2 yendi. Kophenag ligde 50 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    LİG KUPASI CİTY'NİN
    MANCHESTER City, Aston Villa'yı 2-1 yenerek İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu. City toplamda 7, üst üste ise 3. kez bu kupayı kazanarak önemli bir başarı elde etti.

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