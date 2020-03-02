Anadolu Efes, İTÜ’yü deplasmanda yıktı

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Anadolu Efes, SigortamNet İTÜ'yü 63-49 yenmeyi başardı. Diğer sonuçlar şöyle: Gaziantep- Ormanspor: 102-77, Türk Telekom-Karşıyaka: 62-77, Afyon Belediye-Fenerbahçe: 62-64.
RAFAEL NADAL 85. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Taylor Fritz'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
HOUSTON ROCKETS UZATMADA GÜLDÜ
NBA'DE Houston Rockets, Boston Celtics'i uzatmada 111- 110 yendi. Russel ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile maçın yıldızı oldu. Rockets'ta James Harden 21 sayı kaydetti.
DENİZLİ KAZANDI ÖZDEŞ GİTTİ
Alt sıralar için çok kritik maçta Denizlispor evinde Yeni Malatya'yı 2-0 yendi. Yeşil-Siyahlılar, 45+1'de 10 kişi kalan rakibini Mustafa ve Barrow'un golleriyle devirdi. Bu yenilgi sonrası Malatya'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.
RAFAEL NADAL 85. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Taylor Fritz'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
HOUSTON ROCKETS UZATMADA GÜLDÜ
NBA'DE Houston Rockets, Boston Celtics'i uzatmada 111- 110 yendi. Russel ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile maçın yıldızı oldu. Rockets'ta James Harden 21 sayı kaydetti.
DENİZLİ KAZANDI ÖZDEŞ GİTTİ
Alt sıralar için çok kritik maçta Denizlispor evinde Yeni Malatya'yı 2-0 yendi. Yeşil-Siyahlılar, 45+1'de 10 kişi kalan rakibini Mustafa ve Barrow'un golleriyle devirdi. Bu yenilgi sonrası Malatya'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.
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