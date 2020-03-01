Trabzon Karadeniz derbisinde Rize'yi 5-2'lik skorla devirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü. Karadeniz Fırtınası, ilk 45 dakikada tutuk bir oyun sergiledi. Topu Rize'ye bırakan Trabzonspor rakibinin ataklarını adeta seyretti. 36'da Melnjak, attığı golle Rize'yi öne geçirdi.
DA COSTA İLE BERABERLİK GELDİ
İkinci yarıda bambaşka bir Trabzon vardı. Nwakaeme'nin girmesiyle Trabzon farklı bir kimliğe büründü. 65'de Sosa'nın kullandığı kornerde Da Costa topu kafayla ağlara gönderdi.
DURMAYA NİYETİ YOKTU!
Goller peşpeşe geldi. 71'de Ekuban kale dibinden affetmedi. Fırtına'nın durmaya niyeti yoktu. 77'de Nwakaeme ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
KAPANIŞ NDİAYE'DEN
Penaltıyı Sosa ağlara gönderdi. 86'da Nwakame klas bir gol attı: 4-1... 90+6'da Mikel'in eline çarpan top sonrası Rize penaltı kazandı. Penaltıyı Skoda attı. Kapanış golü Ndiaye'den geldi.
ÖNCE ALABORA SONRA FIRTINA!
Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor Rize karşısında ilk yarıda tutuk bir performans sergiledi. İlk yarıda yüzde 54 topla oynama yüzdesi olan Fırtına'da bu rakam 2. yarı yüzde 61'di. İlk yarı 4 şut çeken ve kaleyi isabet ettiremeyen Trabzonspor ikinci yarı 13 şut denedi ve bunların 6'sı kaleyi buldu. Yine ilk 45 dakikada rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Fırtına 2. yarıda bu rakamı 27'ye çıkardı. İkili mücadelelerde ise yüzde 39'luk rakam yüzde 62'ye yükseldi.
NWAKAEME&JOSE SOSA ŞOV!
Trabzonspor'da Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme dün adeta resital sundu. Özellikle Nijeryalı yıldız Nwakaeme ikinci yarı oyuna girdikten sonra Karadeniz Fırtınası Rize'yi sahasına hapsetti.
TRABZONSPOR FORMASI HER KUPAYA TALİP
Trabzon'da cezalı olan Hüseyin Çimşir'in yerine Muzaffer Bilazer konuştu. Bilazer, "Trabzonspor forması her kupaya talip. Türkiye Kupası ve lige talibiz. İyi kadromuz var. Güçlü oyunculara sahibiz. Bu oyuncuları doğru kullandığımız takdirde buradan rahatlıkla çıkabiliriz" dedi. Bu arada kırmızı kart gören Mikel F.Bahçe'ye karşı oynayamayacak.
PENALTI İSYANI!
İlk yarının son dakikasında top ceza sahası içinde Rizeli Oğuzkağan'ın eline çarptı. Trabzon bu pozisyonda penaltı bekledi.
ABDÜLKADİR 6 AY SONRA!
AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, 6 aylık aranın ardından dün sahalara geri döndü.
TRABZON ŞEHİTLER İÇİN TEK YÜREK
Maç öncesi Şenol Güneş SK Türk bayraklarıyla donatıldı. Tribünlere gelen taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
DA COSTA İLE BERABERLİK GELDİ
İkinci yarıda bambaşka bir Trabzon vardı. Nwakaeme'nin girmesiyle Trabzon farklı bir kimliğe büründü. 65'de Sosa'nın kullandığı kornerde Da Costa topu kafayla ağlara gönderdi.
DURMAYA NİYETİ YOKTU!
Goller peşpeşe geldi. 71'de Ekuban kale dibinden affetmedi. Fırtına'nın durmaya niyeti yoktu. 77'de Nwakaeme ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
KAPANIŞ NDİAYE'DEN
Penaltıyı Sosa ağlara gönderdi. 86'da Nwakame klas bir gol attı: 4-1... 90+6'da Mikel'in eline çarpan top sonrası Rize penaltı kazandı. Penaltıyı Skoda attı. Kapanış golü Ndiaye'den geldi.
ÖNCE ALABORA SONRA FIRTINA!
Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor Rize karşısında ilk yarıda tutuk bir performans sergiledi. İlk yarıda yüzde 54 topla oynama yüzdesi olan Fırtına'da bu rakam 2. yarı yüzde 61'di. İlk yarı 4 şut çeken ve kaleyi isabet ettiremeyen Trabzonspor ikinci yarı 13 şut denedi ve bunların 6'sı kaleyi buldu. Yine ilk 45 dakikada rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Fırtına 2. yarıda bu rakamı 27'ye çıkardı. İkili mücadelelerde ise yüzde 39'luk rakam yüzde 62'ye yükseldi.
NWAKAEME&JOSE SOSA ŞOV!
Trabzonspor'da Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme dün adeta resital sundu. Özellikle Nijeryalı yıldız Nwakaeme ikinci yarı oyuna girdikten sonra Karadeniz Fırtınası Rize'yi sahasına hapsetti.
TRABZONSPOR FORMASI HER KUPAYA TALİP
Trabzon'da cezalı olan Hüseyin Çimşir'in yerine Muzaffer Bilazer konuştu. Bilazer, "Trabzonspor forması her kupaya talip. Türkiye Kupası ve lige talibiz. İyi kadromuz var. Güçlü oyunculara sahibiz. Bu oyuncuları doğru kullandığımız takdirde buradan rahatlıkla çıkabiliriz" dedi. Bu arada kırmızı kart gören Mikel F.Bahçe'ye karşı oynayamayacak.
PENALTI İSYANI!
İlk yarının son dakikasında top ceza sahası içinde Rizeli Oğuzkağan'ın eline çarptı. Trabzon bu pozisyonda penaltı bekledi.
ABDÜLKADİR 6 AY SONRA!
AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, 6 aylık aranın ardından dün sahalara geri döndü.
TRABZON ŞEHİTLER İÇİN TEK YÜREK
Maç öncesi Şenol Güneş SK Türk bayraklarıyla donatıldı. Tribünlere gelen taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
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