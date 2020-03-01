Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la çehresi değişti. Abdullah Avcı dönemindeki şut ortalaması 13,5'ten 17,8'e çıkarken topla oynama yüzdesi 61'den 64'e yükseldi. Kartal'da Sergen Yalçın döneminde şut sayısında da ciddi bir artış oldu.
5 KARŞILAŞMADA 89 ŞUT ATTI
Beşiktaş Yalçın'la 5 maçta rakip kaleye 89 şut atarken bunların 31'inde isabet sağladı. Avcı ile 18 maçta 243 şut çekerken 90 isabet yakalayabilmişti.
SİHİRLİ DOKUNUŞ İŞE YARADI
Beşiktaş'ta 5. maçına çıkan Sergen Yalçın kısa zamanda takımın hücum gücünü artırmayı başardı.
5 KARŞILAŞMADA 89 ŞUT ATTI
Beşiktaş Yalçın'la 5 maçta rakip kaleye 89 şut atarken bunların 31'inde isabet sağladı. Avcı ile 18 maçta 243 şut çekerken 90 isabet yakalayabilmişti.
SİHİRLİ DOKUNUŞ İŞE YARADI
Beşiktaş'ta 5. maçına çıkan Sergen Yalçın kısa zamanda takımın hücum gücünü artırmayı başardı.
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