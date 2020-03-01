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    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
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    ’yı solladı

    ’la şut ortalaması 13,5’ten 17,8’e çıktı. Topla oynama yüzdesi 61’den 64’e yükselirken şut sayısı da dönemine göre artışa geçti.

    Sergen Yalçın Avcı’yı solladı
    Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la çehresi değişti. Abdullah Avcı dönemindeki şut ortalaması 13,5'ten 17,8'e çıkarken topla oynama yüzdesi 61'den 64'e yükseldi. 'da Sergen Yalçın döneminde şut sayısında da ciddi bir artış oldu.

    5 KARŞILAŞMADA 89 ŞUT ATTI
    Beşiktaş Yalçın    'la 5 maçta rakip kaleye 89 şut atarken bunların 31'inde isabet sağladı. Avcı ile 18 maçta 243 şut çekerken 90 isabet yakalayabilmişti.



    SİHİRLİ DOKUNUŞ İŞE YARADI
    'ta 5. maçına çıkan kısa zamanda takımın hücum gücünü artırmayı başardı.

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