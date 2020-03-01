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    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
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    Şehitlerimiz unutulmadı

    Antalya'daki maç öncesi İdlib'de şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah forma ile çıktı. Futbolcular da sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada "Burada" diyerek anonsa eşlik etti

    Şehitlerimiz unutulmadı
    Antalya'daki maç öncesi İdlib'de şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah forma ile çıktı. Futbolcular da sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada "Burada" diyerek anonsa eşlik etti.

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