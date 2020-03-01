Şehitlerimiz unutulmadı

maç öncesi İdlib'de şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah forma ile çıktı. Futbolcular da sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada "Burada" diyerek anonsa eşlik etti.