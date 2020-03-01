Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün yapılan antrenman öncesinde Sarı- Kırmızılı oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Gençlerbirliği'nin ligin en formda takımlarından birisi olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Tribünler tamamen dolu olacak. Biletlerin karaborsaya düştüğü bile söyleniyor. Bu taraftara şampiyonluk yakışır. G.Birliği önünde herkesten tam performans istiyorum" dedi.
ERKEN GOL İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIR
Kadıköy zaferinin artık bir kenara bırakılması ifade eden Terim, "Seyircimizi de arkamıza alıp maça baskı ile başlayalım. Erken gol işimizi kolaylaştırır ama gereksiz riskler de istemiyorum. Doğru ve iyi futbolla bu maçı da kayıpsız geçelim" diye konuştu.
BELHANDA'NIN FORMASI EMRE'DE
Galatasaray'da cezalı Belhanda ve tedavisi devam eden Lemina dışında eksik bulunmuyor. Fatih Terim, Fenerbahçe'yi 3-1 yenen takımda tek değişikliğe gidecek ve cezalı Belhanda yerine Emre Akbaba'ya görev verecek.
ASLAN'IN GÖZÜ 8. SERİDE!
Ligde son 7 maçını kazanan Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ni de yenerse galibiyet serisini 8 maça çıkartacak.
Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.
ERKEN GOL İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIR
Kadıköy zaferinin artık bir kenara bırakılması ifade eden Terim, "Seyircimizi de arkamıza alıp maça baskı ile başlayalım. Erken gol işimizi kolaylaştırır ama gereksiz riskler de istemiyorum. Doğru ve iyi futbolla bu maçı da kayıpsız geçelim" diye konuştu.
BELHANDA'NIN FORMASI EMRE'DE
Galatasaray'da cezalı Belhanda ve tedavisi devam eden Lemina dışında eksik bulunmuyor. Fatih Terim, Fenerbahçe'yi 3-1 yenen takımda tek değişikliğe gidecek ve cezalı Belhanda yerine Emre Akbaba'ya görev verecek.
ASLAN'IN GÖZÜ 8. SERİDE!
Ligde son 7 maçını kazanan Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ni de yenerse galibiyet serisini 8 maça çıkartacak.
Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.
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