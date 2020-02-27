Yönetimden para dopingi

Trabzonspor Yönetimi, oyunculara Mart ayı ödemelerini gerçekleştirdi... Trabzonspor'da yönetim, Şubat ayı henüz bitmemiş olmasına rağmen Mart ayı için gerekli ödemeleri de oyuncuların hesaplarına erkenden yatırdı.
Trabzonspor'da yönetim, Şubat ayı henüz bitmemiş olmasına rağmen Mart ayı için gerekli ödemeleri de oyuncuların hesaplarına erkenden yatırdı.
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