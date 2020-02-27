Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı. Cumartesi günü Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisinde Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı. Cumartesi günü Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisinde Abdülkadir Bitigen görev yapacak.
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