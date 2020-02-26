Taraftarla ilgili karar açıklandı

Mart ayı başında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının güvenlik toplantısı yapıldı. Dev maça Fenerbahçeli taraftarların alınmayacağı açıklandı. Mart ayı başında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının güvenlik toplantısı yapıldı. Dev maça Fenerbahçeli taraftarların alınmayacağı açıklandı.
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