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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    'den Sörloth için 40 milyon €

    'te yer alan habere göre, ile altın çağını yaşayan Alexander Sörloth için İspanyol devi 40 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

    Sörloth için 40 milyon €
    Sezon başında 'tan 2 yıllığına kiralanan Sörloth, attığı gollerle Avrupa'daki dev takımların dikkatini çekti. 'de 19 golü bulunan Sörloth için flaş iddia Eurosport Norveç'ten geldi. İddiaya göre , Kuzeyin Kralı'nın peşinde.

    ONU ALMAKTA KARARLILAR
    Habere göre Real Madrid, 24 yaşındaki golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Norveçli yıldız, 'da kiralık oynuyor. Ancak satın alma opsiyonu Trabzon'da.



    OPSİYONU 6 MİLYON EURO
    Real Madrid, Sörloth'u almak istiyorsa ile anlaşmak zorunda. Yıldız golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro. Fırtına parayı gelecek sezonun sonuna kadar ödemek zorunda.



    ŞOTA'DAN SÖRLOTH'A: GELECEĞİ PARLAK
    Trabzon'un efsane oyuncusu Şota, sosyal medya hesabından Sörloth için "Geleceği parlak" ifadesi kullandı.



    EN İYİ 5 FORVETTEN BİRİ!
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu an bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende..." dedi. Ağaoğlu, "Sörloth, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri" ifadelerini kullandı.


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