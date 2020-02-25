Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Sörloth, attığı gollerle Avrupa'daki dev takımların dikkatini çekti. Süper Lig'de 19 golü bulunan Sörloth için flaş iddia Eurosport Norveç'ten geldi. İddiaya göre Real Madrid, Kuzeyin Kralı'nın peşinde.
ONU ALMAKTA KARARLILAR
Habere göre Real Madrid, 24 yaşındaki golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Norveçli yıldız, Trabzonspor'da kiralık oynuyor. Ancak satın alma opsiyonu Trabzon'da.
OPSİYONU 6 MİLYON EURO
Real Madrid, Sörloth'u almak istiyorsa Trabzon ile anlaşmak zorunda. Yıldız golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro. Fırtına parayı gelecek sezonun sonuna kadar ödemek zorunda.
ŞOTA'DAN SÖRLOTH'A: GELECEĞİ PARLAK
Trabzon'un efsane oyuncusu Şota, sosyal medya hesabından Sörloth için "Geleceği parlak" ifadesi kullandı.
EN İYİ 5 FORVETTEN BİRİ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu an bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende..." dedi. Ağaoğlu, "Sörloth, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri" ifadelerini kullandı.
ONU ALMAKTA KARARLILAR
Habere göre Real Madrid, 24 yaşındaki golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Norveçli yıldız, Trabzonspor'da kiralık oynuyor. Ancak satın alma opsiyonu Trabzon'da.
OPSİYONU 6 MİLYON EURO
Real Madrid, Sörloth'u almak istiyorsa Trabzon ile anlaşmak zorunda. Yıldız golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro. Fırtına parayı gelecek sezonun sonuna kadar ödemek zorunda.
ŞOTA'DAN SÖRLOTH'A: GELECEĞİ PARLAK
Trabzon'un efsane oyuncusu Şota, sosyal medya hesabından Sörloth için "Geleceği parlak" ifadesi kullandı.
EN İYİ 5 FORVETTEN BİRİ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu an bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende..." dedi. Ağaoğlu, "Sörloth, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri" ifadelerini kullandı.
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