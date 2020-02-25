Kasımpaşa’nın acı kaybı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dünkü Denizli maçında tribünde rahatsızlanan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hastaneye kaldırıldı. Ancak Bilgin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



BURSA'DA KANAT SIKINTISI

Bursaspor'da sağ kanat sıkıntısı yaşanıyor. Yeşil-Beyazlılarda Burak Kapacak'ın sakat, Tayfun ve Özer'in cezalı olması tecrübeli teknik direktör İbrahim Üzülmez'i sıkıntıya soktu.



NAPOLİ-BARCELONA

UEFA şampiyonlar Ligi 2. turu zorlu maçlara sahne olacak. İspanyol devi Barcelona, 23.00'da Napoli deplasmanına çıkacak. Chelsea ise 23.00'da

Bayern Münih'i konuk edecek.



KASIMPAŞA 3 PUANI 2 GOLLE ALDI: 2-0

Alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa evinde Denizlispor'u 2-0 yenerek altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa 22. dakikada Brecka ve 83. dakikada Hajradinovic'in golleriyle kazanarak puanını 19'a yükseltti.



12 DEV ADAM YİNE ÜZDÜ

A Milli Basketbol takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarında Hollanda'nın ardından İsveç'e de yenildi. Tarihinde ilk kez İsveç'e mağlup olan 12 Dev Adam, grupta son sıraya yerleşti.



ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını yine Amasya'dan ülkemizi, milletimizi gururlandıracak sporcularımızı yetiştireceğiz" dedi.



24. HAFTA START ALIYOR

TFF 1. Lig'in 24. haftası zorlu maçlarla başlıyor. Program şöyle: 14.00 Hatayspor-Osmanlıspor, 16.30 Menemenspor- Adana Demirspor, 19.00 Karagümrük-Eskişehirspor.



SPOR TOTO-KARLOVARSKO

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final maçında CEZ Karlovarsko'yu konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak.