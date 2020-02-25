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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    twitter hesabından li ’a gönderme yaparak sevinç fotoğrafları paylaştı. Ardından“Böyle bir şey olabilir mi?”mesajını verdi.

    Böyle bir şey olabilir mi
    Galatasaray'ın F.Bahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından Ozan Tufan'ın Halil Umut Meler'e tepki göstererek birkaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi 'ı harekete geçirdi.



    ANKET DE PAYLAŞILDI
    G.Saray resmi twitter hesabından Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Ardından bir anket paylaşarak taraftarın görüşü alındı.




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