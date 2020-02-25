Galatasaray'ın F.Bahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından Ozan Tufan'ın Halil Umut Meler'e tepki göstererek birkaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi Galatasaray'ı harekete geçirdi.
ANKET DE PAYLAŞILDI
G.Saray resmi twitter hesabından Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Ardından bir anket paylaşarak taraftarın görüşü alındı.
ANKET DE PAYLAŞILDI
G.Saray resmi twitter hesabından Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Ardından bir anket paylaşarak taraftarın görüşü alındı.
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