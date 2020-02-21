Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, ligde şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirtti. Gönül, 'Trabzonspor maçıyla galibiyet serimiz başlayacak' diye konuştu. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, ligde şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirtti. Gönül, 'Trabzonspor maçıyla galibiyet serimiz başlayacak' diye konuştu.
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