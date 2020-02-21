Pazar günü sezonun en kritik sınavlarından birisini Fenerbahçe deplasmanında verecek olan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi...
24 ARALIK'TA TWEET ATMIŞTI
Sarı-Kırmızılılar, maçtan 1 gece önce Zorlu Center'da bulunan Raffles Otel'de kampa girecek.
Bu kararın gündeme oturmasının sebebi ise Fatih Terim'in Ali Koç ve Nihat Özdemir'in Zorlu Center'daki görüşmesine gönderme yaparak 24 Aralık tarihinde, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" tweetini atması.
YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDI
Terim derbi öncesi Zorlu Center'da takımı kampa sokarak 'zorlu' tartışmasına yeni bir boyut kazandırmış olacak. Alınan bilgilere göre Galatasaray kafilesi yarın akşam Raffles Otel'e geçecek. Pazar günü ise buradan Kadıköy'e hareket edilecek. Tecrübeli hoca daha önce de Fenerbahçe derbileri öncesi benzer kararlara imza atmıştı.
Yarın gece kampa girecek olan G.Saray pazar günü Kadıköy'e gidecek.
SAHAYA NASIL YANSIYACAK?
Alınan bu flaş karar sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı... İki takım taraftarları arasında çok sert atışmalar başladı. 'Zorlu' hamlesinin derbiye nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
İkinci yarıda fırtına gibi esen Cimbom, Fener'i gözüne kestirdi.
BU MAÇLAR İÇİN GELDİM!
Falcao derbide kendisini yedek oturtmayı planlayan Fatih Terim'e, "Ben buraya böyle maçları oynamak için geldim" dedi. İmparator kararını değiştirdi.
Twitter;
- Fatih hocam yine bir hamlesiyle gündemi belirledi
.
- Terim asıl zorluğu pazar günü Kadıköy'de yaşayacak!
- Yine Fatih Terim yine müthiş bir hamle...
- Ne yaparsanız yapın gelenek devam edecek.
- Bu algılar boşuna... Kadıköy kaderiniz değişmeyecek.
- Ali Koç iki saat konuştu, bu kadar gündem olmadı!
24 ARALIK'TA TWEET ATMIŞTI
Sarı-Kırmızılılar, maçtan 1 gece önce Zorlu Center'da bulunan Raffles Otel'de kampa girecek.
Bu kararın gündeme oturmasının sebebi ise Fatih Terim'in Ali Koç ve Nihat Özdemir'in Zorlu Center'daki görüşmesine gönderme yaparak 24 Aralık tarihinde, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" tweetini atması.
YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDI
Terim derbi öncesi Zorlu Center'da takımı kampa sokarak 'zorlu' tartışmasına yeni bir boyut kazandırmış olacak. Alınan bilgilere göre Galatasaray kafilesi yarın akşam Raffles Otel'e geçecek. Pazar günü ise buradan Kadıköy'e hareket edilecek. Tecrübeli hoca daha önce de Fenerbahçe derbileri öncesi benzer kararlara imza atmıştı.
Yarın gece kampa girecek olan G.Saray pazar günü Kadıköy'e gidecek.
SAHAYA NASIL YANSIYACAK?
Alınan bu flaş karar sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı... İki takım taraftarları arasında çok sert atışmalar başladı. 'Zorlu' hamlesinin derbiye nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
İkinci yarıda fırtına gibi esen Cimbom, Fener'i gözüne kestirdi.
BU MAÇLAR İÇİN GELDİM!
Falcao derbide kendisini yedek oturtmayı planlayan Fatih Terim'e, "Ben buraya böyle maçları oynamak için geldim" dedi. İmparator kararını değiştirdi.
Twitter;
- Fatih hocam yine bir hamlesiyle gündemi belirledi
.
- Terim asıl zorluğu pazar günü Kadıköy'de yaşayacak!
- Yine Fatih Terim yine müthiş bir hamle...
- Ne yaparsanız yapın gelenek devam edecek.
- Bu algılar boşuna... Kadıköy kaderiniz değişmeyecek.
- Ali Koç iki saat konuştu, bu kadar gündem olmadı!
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