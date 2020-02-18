Galatasaray savunmasının en önemli isimlerinden biri olan Marcao, Yeni Malatyaspor önünde sergilediği performansla tam not aldı. Donk'la birlikte stoperde görev yapan Brezilyalı futbolcu karşılaşma boyunca 8 kez girdiği ikili mücadelenin 6'sında da çok başarılı oldu.
KRİTİK HAMLELER YAPTI
Maçın 68. dakikasında Umut Bulut'un gönderdiği şutu kayarak önleyen Marcao böylece gole dönüşebilecek bir tehlikeyi etkisiz hale getirdi. Yıldız oyuncu alternatifsiz olduğunu göstermiş oldu.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Marcao Yeni Malatyaspor maçında istatistikleriyle göz kamaştırdı. Brezilyalı oyuncu kritik müdahalelerde bulundu.
KRİTİK HAMLELER YAPTI
Maçın 68. dakikasında Umut Bulut'un gönderdiği şutu kayarak önleyen Marcao böylece gole dönüşebilecek bir tehlikeyi etkisiz hale getirdi. Yıldız oyuncu alternatifsiz olduğunu göstermiş oldu.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Marcao Yeni Malatyaspor maçında istatistikleriyle göz kamaştırdı. Brezilyalı oyuncu kritik müdahalelerde bulundu.
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