Antalya’nın Paşa keyfi

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve biraz olsun rahatladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıdaki tempo nefesleri kesti... Antalyaspor galibiyete yeni golcüleri ile ulaştı.
AÇILIŞ JAHOVIC'TEN
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Jahovic, 59 ve 62'de ise Sinan Gümüş kaydetti. Konuk Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 74'te Aytaç Kara'dan geldi. Antalya 22, Kasımpaşa ise 16 puanda.
AÇILIŞ JAHOVIC'TEN
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Jahovic, 59 ve 62'de ise Sinan Gümüş kaydetti. Konuk Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 74'te Aytaç Kara'dan geldi. Antalya 22, Kasımpaşa ise 16 puanda.
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