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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Antalya’nın Paşa keyfi

    Antalyaspor, evinde Kasımpaşa’yı Jahovic ve Sinan Gümüş (2)’üng olleriyle yıktı... Akdeniz temsilcisi, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmada krikt bir galibiyete imza attı

    Antalya’nın Paşa keyfi
    Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve biraz olsun rahatladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıdaki tempo nefesleri kesti... Antalyaspor galibiyete yeni golcüleri ile ulaştı.

    AÇILIŞ JAHOVIC'TEN
    Akdeniz     ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Jahovic, 59 ve 62'de ise Sinan Gümüş kaydetti. Konuk Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 74'te Aytaç Kara'dan geldi. Antalya 22, Kasımpaşa ise 16 puanda.

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