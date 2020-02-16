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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Kazanırsa lider olacak! Trabzon’un 'altı'n günü

    41 puanlı Bordo-Mavililer, 42 puanlı ’u yenerek haftayı lider tamamlamak istiyor. Akyazı’da kapalı gişe oynanacak maçta Fırtına kazanırsa 284 hafta sonra zirvede yer alacak.

    Trabzon’un 'altı'n günü

    Trabzon'da kritik gün... 'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, zirve yarışındaki rakibi 'u ağırlayacak. , Yiğidolar'ı yenerek 44 puana ulaşmak ve 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmak. , en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki kritik mücadele kapalı gişe oynanacak. 'nun cezasını 1 maça indirdiği Trabzonsporlu Alexander Sörloth Sivasspor'a karşı oynayacak. Sivas'ta sakatlıkları süren Emre Kılınç, Kone, Barış ve Skuletic forma giyemeyecek.


    Fırtına, Sivas engelini aşarsa 9 sezon sonra 6'da 6 yapacak

    TARAFTARIMIZLA KAZANACAĞIZ
    Karadeniz Fırtınası'nın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Sivasspor maçı zor geçecek. Ancak evimizde oynayacağımız maçta taraftarımızın da desteğiyle istediğimizi alacağımıza inanıyorum. Motivasyonumuz yüksek, heyecanımız büyük..." ifadelerini kullandı.

    TRABZON 13'E 8 ÜSTÜN
    Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor´un ise 13 galibiyeti bulunuyor. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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