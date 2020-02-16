Kazanırsa lider olacak! Trabzon’un 'altı'n günü

Trabzon'da kritik gün... Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, zirve yarışındaki rakibi Sivasspor'u ağırlayacak. Karadeniz Fırtınası, Yiğidolar'ı yenerek 44 puana ulaşmak ve 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmak. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki kritik mücadele kapalı gişe oynanacak. Tahkim Kurulu'nun cezasını 1 maça indirdiği Trabzonsporlu Alexander Sörloth Sivasspor'a karşı oynayacak. Sivas'ta sakatlıkları süren Emre Kılınç, Kone, Barış ve Skuletic forma giyemeyecek.





Fırtına, Sivas engelini aşarsa 9 sezon sonra 6'da 6 yapacak

TARAFTARIMIZLA KAZANACAĞIZ

Karadeniz Fırtınası'nın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Sivasspor maçı zor geçecek. Ancak evimizde oynayacağımız maçta taraftarımızın da desteğiyle istediğimizi alacağımıza inanıyorum. Motivasyonumuz yüksek, heyecanımız büyük..." ifadelerini kullandı.



TRABZON 13'E 8 ÜSTÜN

Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor´un ise 13 galibiyeti bulunuyor. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.