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    • Spor
    • 16.02.2020 17:49
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    • 16.02.2020 18:12

    'ın Yeni Malatya maçı 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yeni Malatya'u konuk ediyor. Sahasında kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmak isteyen Galatasaray'da ilk 11 belli oldu. Fatih Terim sürpriz bir karar vererek maça Linnes yerine Şener ile başlayacak.

    G.Saray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu

    Süper Lig'de bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatya'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın golcüsü Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük
    Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut

    GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU
    Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bu akşamki maçla birlikte 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 5 maçta birbirlerine rakip olan iki ekibin de 2'şer galibiyeti bulunuyor. Zorlu rekabette Galatasaray'ın 7, Malatyaspor'un ise 5 golü var.

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