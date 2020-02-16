Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal A.Gücü yenilgisi sonrası öz eleştiri yaptı. Top rakibe geçtiğinde uzun süredir göremedikleri kötü bir F.Bahçe'nin olduğunu söyleyen Yanal, "Geçişlerde kazanamadığımız toplarda stresi yönetme konusunda becerili olamadık" ifadesini kullandı.
BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ
Stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olduklarını söyleyen Ersun Yanal, "Bunun sorumlusu benim. Başkanımız Ali Koç'un arkasındayız. Birçok şeyi değiştirebiliriz" diye konuştu.
F.BAHÇE'NİN ÇIKARLARI ÖNEMLİ
F.Bahçe'nin birçok şeyi değiştirebilecek bir camia olduğunu belirten Yanal, "Sorumlu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya oturur F.Bahçe'nin çıkarları için gerekeni yaparız" dedi.
ALTAY, JAİLSON VE OZAN'A BÜYÜK TEPKİ
F.Bahçe taraftarı teknik direktör Ersun Yanal dışında kaleci Altay, Jailson ve Ozan'a da öfkeliydi. A.Gücü'nün attığı ilk golde kalesini erken terkeden Altay eleştirildi. Jailson stoperde yine büyük hatalar yaptı. Ozan ise ortalıkta yoktu.
BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ
Stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olduklarını söyleyen Ersun Yanal, "Bunun sorumlusu benim. Başkanımız Ali Koç'un arkasındayız. Birçok şeyi değiştirebiliriz" diye konuştu.
F.BAHÇE'NİN ÇIKARLARI ÖNEMLİ
F.Bahçe'nin birçok şeyi değiştirebilecek bir camia olduğunu belirten Yanal, "Sorumlu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya oturur F.Bahçe'nin çıkarları için gerekeni yaparız" dedi.
ALTAY, JAİLSON VE OZAN'A BÜYÜK TEPKİ
F.Bahçe taraftarı teknik direktör Ersun Yanal dışında kaleci Altay, Jailson ve Ozan'a da öfkeliydi. A.Gücü'nün attığı ilk golde kalesini erken terkeden Altay eleştirildi. Jailson stoperde yine büyük hatalar yaptı. Ozan ise ortalıkta yoktu.
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