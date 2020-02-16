Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    maç sonrası istifa sinyali verdi: Sorumluluk benim gerekeni yaparım

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Ankaragücü mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal, “Yaşananların tüm sorumlusu benim. Başkanımız ve yönetimle görüşür F.Bahçe’nin çıkarları için gerekeni yaparız. F.Bahçe birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmemeliler." dedi.

    Sorumluluk benim gerekeni yaparım
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal A.Gücü yenilgisi sonrası öz eleştiri yaptı. Top rakibe geçtiğinde uzun süredir göremedikleri kötü bir F.Bahçe'nin olduğunu söyleyen Yanal, "Geçişlerde kazanamadığımız toplarda stresi yönetme konusunda becerili olamadık" ifadesini kullandı.



    BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ
    Stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olduklarını söyleyen , "Bunun sorumlusu benim. Başkanımız 'un arkasındayız. Birçok şeyi değiştirebiliriz" diye konuştu.



    F.BAHÇE'NİN ÇIKARLARI ÖNEMLİ
    F.Bahçe'nin birçok şeyi değiştirebilecek bir camia olduğunu belirten Yanal, "Sorumlu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya oturur F.Bahçe'nin çıkarları için gerekeni yaparız" dedi.



    ALTAY, JAİLSON VE OZAN'A BÜYÜK TEPKİ
    F.Bahçe taraftarı teknik direktör Ersun Yanal dışında kaleci Altay, Jailson ve Ozan'a da öfkeliydi. A.Gücü'nün attığı ilk golde kalesini erken terkeden Altay eleştirildi. Jailson stoperde yine büyük hatalar yaptı. Ozan ise ortalıkta yoktu.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Ersun Yanal maç sonrası istifa sinyali verdi: Sorumluluk benim gerekeni yaparım
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri