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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Beşiktaş'ta Trabzonspor startı verildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte haberin detayları ve 16 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    Trabzonspor startı verildi
    Beşiktaş Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda B.Şehir maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı.

    BURAK YILMAZ TEPKİ TOPLADI
    Beşiktaşlı taraftarlar Başakşehir karşılaşmasında etkisiz bir görüntü veren Burak Yılmaz'ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutarak eleştirdi.

    HİLMİ OK VEFAT ETTİ
    Eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti. Efsanevi hakemlerimizden Hilmi Ok'un cenazesi, bugün toprağa verilecek.

    RED BULL KANATLANDIRACAK
    Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye elemeleri bu ay ve Mart ayında 15 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Türkiye finali ise 29 Mart'ta düzenlenecek. 18-25 yaş arasındaki her oyuncu katılabilecek.

    KUPA SAHİBİNİ BULUYOR
    Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Darüşşafaka, bugün finalde karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

    DİŞİ KANARYA GALİP
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Botaş'ı deplasmanda 62-44 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Ormanspor- İzmit Bld.: 88-66, Çukurova-Canik: 88-54, Adana Basket-Çankaya: 79-101.



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