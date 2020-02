Beşiktaş'ta Trabzonspor startı verildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BULL

Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda B.Şehir maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı.taraftarlar Başakşehir karşılaşmasında etkisiz bir görüntü veren Burak Yılmaz'ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutarak eleştirdi.FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti. Efsanevi hakemlerimizden Hilmi Ok'un cenazesi, bugün toprağa verilecek.Bull Neymar Jr's Five Türkiye elemeleri bu ay ve Mart ayında 15 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Türkiye finali ise 29 Mart'ta düzenlenecek. 18-25 yaş arasındaki her oyuncu katılabilecek.Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Darüşşafaka, bugün finalde karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Botaş'ı deplasmanda 62-44 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Ormanspor- İzmit Bld.: 88-66, Çukurova-Canik: 88-54, Adana Basket-Çankaya: 79-101.