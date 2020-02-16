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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Akhisar’dan Hatay’a çelme

    TFF 1. Lig'de Akhisarspor deplasmanda lider Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Lider Hatayspor ligde 3. mağlubiyetini alırken, Akhisarspor da 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

    Akhisar’dan Hatay’a çelme
    TFF 1. Lig'de Akhisarspor deplasmanda lider Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Lider Hatayspor ligde 3. mağlubiyetini alırken, Akhisarspor da 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

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