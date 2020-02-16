Akhisar’dan Hatay’a çelme

TFF 1. Lig'de Akhisarspor deplasmanda lider Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Lider Hatayspor ligde 3. mağlubiyetini alırken, Akhisarspor da 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. TFF 1. Lig'de Akhisarspor deplasmanda lider Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Lider Hatayspor ligde 3. mağlubiyetini alırken, Akhisarspor da 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.