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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    ’da mesaisi

    Yeni spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda oyuncuların kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

    Galatasaray’da Malatya mesaisi
    Galatasaray Yeni spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda oyuncuların kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

    ADEM BÜYÜK 11 BAŞLAYACAK
    Cimbom'da Falcao idmanlara başlasa da Yeni Malatya maçında ilk 11'de olacak. Kolombiyalı yıldızın 2. yarı oyuna girmesi bekleniyor

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