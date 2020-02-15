Galatasaray’da Malatya mesaisi

Galatasaray Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda oyuncuların kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
ADEM BÜYÜK 11 BAŞLAYACAK
Cimbom'da Falcao idmanlara başlasa da Yeni Malatya maçında ilk 11'de Adem Büyük olacak. Kolombiyalı yıldızın 2. yarı oyuna girmesi bekleniyor
ADEM BÜYÜK 11 BAŞLAYACAK
Cimbom'da Falcao idmanlara başlasa da Yeni Malatya maçında ilk 11'de Adem Büyük olacak. Kolombiyalı yıldızın 2. yarı oyuna girmesi bekleniyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.