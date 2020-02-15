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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    52 milyon maaş yükü olan 'ın kaderi şampiyonluğa bağlı!

    , ’ne gidemez, 40 milyon ’dan olursa , ve vb. yıldızlarla yol ayrımına gelecek...

    Şampiyonluğa mecbur!
    G.Saray ekonomisini döndürmek için bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmaya mecbur! Sarı-Kırmızılılar eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidip 40 milyon Euro'luk gelirin sahibi olmazsa yeni sezonda büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayacak. Yönetimi, takımın 52 milyon Euro'luk maaş yükünü taşıyamayacak...



    Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera gibi yüksek maaşlı yıldızlarla yollar ayrılma noktasına gelecek. Beşiktaş benzer bir durumu şampiyon olduğu sezonlardan sonra yaşamıştı.



    YILLIK 7 MİLYON ALIYOR
    , Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon kazanıyor.


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