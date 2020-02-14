Yönetim gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor...'nin Teknik Direktör'la bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Görüşme sonrasında tecrübeli oyuncularve'le sözleşmelerin yenilenmesine karar verildi.futbolcuile 1 yıl,ve'le de 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.Yönetiminve'den indirim istediği ve iki futbolcunun da yıllık ücretlerinde indirim yapmayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.