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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    Şimdi imza zamanı! Atiba, Gökhan ve Caner’le söz kesti

    Yönetimi Atiba, ve 'le en kısa zamanda sözleşme yapacak. Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün senelik ücretlerinde indirime gidecek.

    Şimdi imza zamanı
    Beşiktaş'ta Yönetim gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor... Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Görüşme sonrasında tecrübeli oyuncular Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le sözleşmelerin yenilenmesine karar verildi.



    Kanadalı futbolcu Atiba ile 1 yıl, Gökhan Gönül ve Caner'le de 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.



    Siyah-Beyazlı Yönetimin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den indirim istediği ve iki futbolcunun da yıllık ücretlerinde indirim yapmayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



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