çeyrek finalrövanş maçındadeplasmandayenerek yarı finalist oldu. Yarı finaldekirakipoldu. Yarı finaldeilk maçveyatarihindeoynanacak.

TRABZONSPOR

SAĞNAK

GUILHERME

rabzonspor

hızlı başlayanşutuyla öne geçti.uzaktan kaleciavladı:İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.asistindeaffetmedi:farkı 2'ye çıkardı.pasındaskoru belirledi: 1-4golle yıldızlaşan, attığıgol sonrasında sakatlık geçirdi. Topa vurduktan sonra ayağı kayansonrasındak omuzunu kale direğine çarptı. Oyundan çıkan'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Gençler şansını iyi kullandı. Oyun da skor da beni mutlu etti" dedi.