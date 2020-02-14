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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    Erzurumspor’u rövanşta da yenen spor ’nda adını yarı finale yazdırdı

    Ziraat çeyrek final rövanş maçında spor, BŞ Bld. Erzurumspor'u deplasmanda 4-1 yenerek oldu. Yarı finaldeki rakip F.Bahçe oldu. Yarı finalde ilk maç 3-4 veya 5 Mart tarihinde Trabzon'da oynanacak.

    Fırtına güle oynaya
    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, BŞ Bld. Erzurumspor'u deplasmanda 4-1 yenerek oldu. Yarı finaldeki rakip F.Bahçe oldu. Yarı finalde ilk maç 3-4 veya 5 Mart tarihinde Trabzon'da oynanacak.

    TRABZONSPOR HIZLI BAŞLADI
    Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 9'da Guilherme'nin şutuyla öne geçti. 17'de Hasan Ayanoğlu uzaktan kaleci Kayacan Erdoğan'ı avladı: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.



    GOLLER SAĞNAK GİBİ GELDİ...
    46'da Guilherme Abdurrahim'in asistinde affetmedi: 1-2. 68'de A. Parmak farkı 2'ye çıkardı. 83'te Safa Kınalı, Bilal'in pasında skoru belirledi: 1-4



    GUILHERME KORKUTTU
    Dün 2 golle yıldızlaşan Guilherme, attığı 2. gol sonrasında sakatlık geçirdi. Topa vurduktan sonra ayağı kayan Guilherme sonrasındak omuzunu kale direğine çarptı. Oyundan çıkan Brezilyalı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



    CİMŞİR: OYUN BENİ MUTLU ETTİ
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Gençler şansını iyi kullandı. Oyun da skor da beni mutlu etti" dedi.

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