Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, BŞ Bld. Erzurumspor'u deplasmanda 4-1 yenerek yarı finalist oldu. Yarı finaldeki rakip F.Bahçe oldu. Yarı finalde ilk maç 3-4 veya 5 Mart tarihinde Trabzon'da oynanacak.
Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 9'da Guilherme'nin şutuyla öne geçti. 17'de Hasan Ayanoğlu uzaktan kaleci Kayacan Erdoğan'ı avladı: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
GOLLER SAĞNAK GİBİ GELDİ...
46'da Guilherme Abdurrahim'in asistinde affetmedi: 1-2. 68'de A. Parmak farkı 2'ye çıkardı. 83'te Safa Kınalı, Bilal'in pasında skoru belirledi: 1-4
GUILHERME KORKUTTU
Dün 2 golle yıldızlaşan Guilherme, attığı 2. gol sonrasında sakatlık geçirdi. Topa vurduktan sonra ayağı kayan Guilherme sonrasındak omuzunu kale direğine çarptı. Oyundan çıkan Brezilyalı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CİMŞİR: OYUN BENİ MUTLU ETTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Gençler şansını iyi kullandı. Oyun da skor da beni mutlu etti" dedi.
TRABZONSPOR HIZLI BAŞLADI
Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 9'da Guilherme'nin şutuyla öne geçti. 17'de Hasan Ayanoğlu uzaktan kaleci Kayacan Erdoğan'ı avladı: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
GOLLER SAĞNAK GİBİ GELDİ...
46'da Guilherme Abdurrahim'in asistinde affetmedi: 1-2. 68'de A. Parmak farkı 2'ye çıkardı. 83'te Safa Kınalı, Bilal'in pasında skoru belirledi: 1-4
GUILHERME KORKUTTU
Dün 2 golle yıldızlaşan Guilherme, attığı 2. gol sonrasında sakatlık geçirdi. Topa vurduktan sonra ayağı kayan Guilherme sonrasındak omuzunu kale direğine çarptı. Oyundan çıkan Brezilyalı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CİMŞİR: OYUN BENİ MUTLU ETTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Gençler şansını iyi kullandı. Oyun da skor da beni mutlu etti" dedi.
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