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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    9 puanı al 4 milyonu kap! yönetimi kritik dönemeç öncesi seferberlik ilan etti

    Sarı-Lacivertli yönetim üst üste oynanacak Ankaragücü, ve maçlarının kazanılması halinde futbolculara tam 4 milyon lira prim dağıtmaya karar verdi.

    9 puanı al 4 milyonu kap

    Trabzon ve Alanya maçlarında kaybettiği 5 puanla ağır yara alan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi... Artık galibiyet serisine geçmek isteyen Sarı-Lacivertiller de yönetim de düğmeye bastı. Başkan Ali Koç dün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi ve prim müjdesi verdi.



    BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ
    Üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.

    YÖNETİM KAMP KURACAK!
    Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulurak futbolculara destek verecek.



    FUTBOLCULAR KENDİNE GELDİ!
    5 puan kayıp nedeniyle bozulan Sarı-Lacivertliler'in yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

    ARTIK PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK
    Eksik maçını kazanması halinde spor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan artık hata yapmak istemiyor.



    FENER'DE SARI KART ALARMI
    Ankaragücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de kart alarmı verildi. Kart görmesi halinde G.Saray önünde forma giyemeyecek olan Vedat Muriç, Luis Gustavo ve kaleci Altay'a uyarı yapıldı.

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