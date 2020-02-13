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    • 13.02.2020 09:29
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    • 13.02.2020 09:29

    'a Albülkadir Ömür müjdesi! O maçta kadroda

    Ağustos ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi eleme maçında menisküsü yırtılan genç yıldız 'ün tedavisi bitti. Doktor Ufuk Şentürk Ömür'ün son durumu ile ilgili açıklama yaparken, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Gaziantep maçıyla birlikte Abdülkadir'in bordo-mavili formaya kavuşabileceği öğrenildi.

    Trabzonspor'a Albülkadir Ömür müjdesi

    'un 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve menisküsleri yırtılan , Almanya'da milli takım doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olmuştu. Bu sürecin ardından sık sık Almanya'ya giderek tedavisine ve antrenmanlarına Şentürk nezaretinde devam eden 20 yaşındaki sağ kanat, Trabzon'a döndü. Almanya'da tedavisi tamamlanan oyuncunun oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma dahil edileceği ifade edildi. Ömür'ün Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Gaziantep maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.

    GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA
    Milli takım doktoru Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama yaptı: "Abdülkadir kardeşimin rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirdik. İki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibari ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz."

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