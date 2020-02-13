Trabzon-Sivas maçı Çakır’ın

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri dün açıklandı. Cumartesi günü Trabzon- Sivas arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri dün açıklandı. Cumartesi günü Trabzon- Sivas arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
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