Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Trabzon-Sivas maçı Çakır’ın

    Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri dün açıklandı. Cumartesi günü Trabzon- Sivas arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

    Trabzon-Sivas maçı Çakır’ın
    Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri dün açıklandı. Cumartesi günü Trabzon- Sivas arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Trabzon-Sivas maçı Çakır’ın
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri