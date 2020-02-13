Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı günün ikinci maçıyla devam ediyor. İlk maçı 0-0 biten çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının 49. dakikasında durumu 1-1 yapan Antalyaspor yarı finale yükselen ekip oldu.

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.



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