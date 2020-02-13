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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    'nun rakibi

    'nde , 'ü 100-70 yendi. 'e yükseldi. Çeyrek finaldeki diğer maçta ise , Pınar Karşıyaka'yı 62-56 mağlup etti. Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Dörtlü Final'de birbirlerine rakip oldu.

    Fener’in rakibi Telekom
    Erkekler Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Beko, Bandırma Teksüt'ü 100-70 yendi. 'e yükseldi. Çeyrek finaldeki diğer maçta ise , Pınar Karşıyaka'yı 62-56 mağlup etti. ile Türk Telekom, Dörtlü Final'de birbirlerine rakip oldu.

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