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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    ’ta gözler ’YE çevrildi

    () 'ın ile oynadıkları karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını bugün görüşerek bu konuda kararını açıklayacak.

    Beşiktaş’ta gözler TFF’YE çevrildi
    TFF 'ın ile oynadıkları karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını bugün görüşerek bu konuda kararını açıklayacak.

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