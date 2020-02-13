Beşiktaş’ta gözler TFF’YE çevrildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını bugün görüşerek bu konuda kararını açıklayacak. TFF Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını bugün görüşerek bu konuda kararını açıklayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.