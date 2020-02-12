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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Gerçek zorluk 'ta başlıyor! 5’te 5 yapan 9 haftada kritik 6 maça çıkacak

    Terim’in ‘Zorlu’ mesajı sonrası motive olan Cimbom kader virajına girmeye hazırlanıyor. 'taki derbisiyle başlayacak olan zorlu fikstürde , , , ve Alanya ile karşılaşacak...

    Gerçek zorluk 23 Şubat'ta başlıyor
    'taki derbisiyle başlayacak olan zorlu fikstürde , , , ve Alanya ile karşılaşacak...



    Fatih Terim'in attığı 'zorlu' mesajı sonrası motive olan ve ikinci yarıya fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray'da asıl zorluk başlıyor. Rakiplerinden daha kolay bir fikstürde 5'te 5 yaparak zirveye iyice yaklaşan Sarı-Kırmızılılar birbirinden kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor.

    KADIKÖY'DE START ALACAK
    Galatasaray 23. haftada başlayacak zorlu maratonda şampiyonluk mücadelesi verdiği 6 rakiple de karşılşacak. Cimbom ilk olarak 23 Şubat'ta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.



    SİVASSPOR'A KONUK OLACAK
    Fatih Terim'in ekibi 25. haftada ise şu anda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar bu kritik maçtan 1 hafta sonra ise Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

    VİRAJ ALANYA'DA SONA ERECEK
    29. haftada Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray 30. haftada Trabzonspor'u konuk edecek. 31. haftada ise Alanya deplasmanında viraj tamamlanacak.



    KRİTİK HAFTALARIN HOCASI!
    Fatih Terim kariyeri boyunca kritik haftalardaki başarısıyla ön plana çıktı. Taraftarlar bu zorlu virajda en çok ona güveniyor.


    İşte Aslan'ın zorlu fikstürü

    23. HAFTA Fenerbahçe (D)

    25. HAFTA Sivasspor (D)

    26. HAFTA Beşiktaş

    29. HAFTA Başakşehir (D)

    30. HAFTA Trabzonspor

    31. HAFTA (D)




    İSTATİSTİKLER 5 MAÇTA ADETA TAVAN YAPTI
    Sezonun ilk yarısında pozisyona girmekte bile zorlanan Galatasaray'ın tüm hücum istatistikleri ikinci devrenin başlamasıyla beraber adeta zirveye çıktı.

    FORMUNUN ZİRVESİNDE
    Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Cimbom rakiplere korku salıyor.

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