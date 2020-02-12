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    • Spor
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    ’tan tek idman (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. İşte haberin detayları ve 12 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Beşiktaş’tan tek idman
    Beşiktaş Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren idmana Dorukhan katılmadı.



    YÖNETİMDEN YARDIM KAMPANYASI
    Beşiktaş'ta maddi krize destek olmak için tarihi bir karar alındı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim yardım kampanyası düzenlemek için kolları sıvadı.

    KLINSMANN İSTİFA ETTİ
    Bundesliga'da küme düşme hattında bulunan Hertha Berlin'de Jürgen Klinsmann istifa etti. Alman kulübü Hertha Berlin kış transfer döneminin en çok harcama yapan takımı olmuştu

    FENER'E YENİ SPONSOR
    Fenerbahçe HDI Sigorta, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya yönetim ve QNET Genel Müdürü Cem Geyik katıldı.

    HALKBANK-GREENYARD
    CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Halkbank, deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak. Steengoed Arena'da oynanacak olan zorlu maç TSİ 22.30'da başlayacak.

    KORKMAZ KONYASPOR'DA
    Konyaspor     Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getirdi. Yeşil-Beyazlı kulüp tecrübeli hocayla 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1.5 yıllık anmaşma sağladı.

    FIFA'DAN MAĞDURLARA FON
    FIFA ve FIFPRO, oyuncuların mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı.Kulüplerinden maaş alamayan futbolculara destek için 16 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak.

    A.GÜCÜ'NDE KONGRE GÜNÜ
    Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Toplantı Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.


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