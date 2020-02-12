KLINSMANN

enerbahçe

HALKBANK-GREENYARD

KONYASPOR'DA

onyaspor

nkaragücü

ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Yaklaşıksaat süren idmana Dorukhan katılmadı.maddi krize destek olmak için tarihi bir karar alındı. Başkan Ahmet Nurve yönetim yardım kampanyası düzenlemek için kolları sıvadı.'da küme düşme hattında bulunan Hertha Berlin'de Jürgen Klinsmann istifa etti. Alman kulübü Hertha Berlin kış transfer döneminin en çok harcama yapan takımı olmuştuHDI Sigorta, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya yönetim ve QNET Genel Müdürü Cem Geyik katıldı.Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Halkbank, deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak. Steengoed Arena'da oynanacak olan zorlu maç TSİ 22.30'da başlayacak.Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getirdi. Yeşil-Beyazlı kulüp tecrübeli hocayla 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1.5 yıllık anmaşma sağladı.ve FIFPRO, oyuncuların mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı.Kulüplerinden maaş alamayan futbolculara destek için 16 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak.Kulübünün olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Toplantı Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.