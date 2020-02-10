Konyaspor Kocaman ile yollarını ayırdı

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sezon istediği sonuçları alamayan veile yollar ayrıldı. Anadolu ekibi son 14 maçta 1 galibiyet alabildi. Tecrübeli teknik adam dünVenus Sultanlar Ligi'ndeSarı-lacivertliler, kritik karşılaşmanın setleriniönde tamamladı. Maçta alınan galibiyet sonrasındaçağırarak galibiyeti birlikte kutladı.Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk adaylarındandeplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yimağlup etti.F.bahçe Alanya maçının hakemi ümit öztürk, bu sezon ilk kez fener'in maçını yönetmişti.1. Lig'de kar yağışı sebebiyle 34. dakikada tatil edilerek dün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor- İstanbulspor arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.top koşturduktan sonra Tuzlaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Serhat Paçacı, "En kısa zamanda adımı duyuracağım. Burada olmak heyecan verici" diye konuştu.Lig'de bugün oynanması gereken Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması ile ertelendi. Ç.Rizespor'un hava koşulları nedeniyle yola çıkamaması nedeniyle mücadele ertelendi.Ersanİlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 111-95 yendi. Bucks'ta 12 dakika süre alan Ersan 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.Beşiktaş'ta danışmanlığa getirilmesi beklenen Lucescu'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.