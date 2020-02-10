Konyaspor Kocaman ile yollarını ayırdı

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 21 hafta sadece 4 galibiyet alan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Anadolu ekibi son 14 maçta 1 galibiyet alabildi. Tecrübeli teknik adam dün Konya'dan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
FİLEDEKİ DERBİDE KAZANAN F.BAHÇE
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladı. Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.
EFES B.ÇEKMECE'Yİ 25 SAYI FARKLA DEVİRDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 92-67 mağlup etti. Sigortam.Net İTÜ-P.Karşıyaka: 81- 91, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko: 79-100, Galatasaray-M.Y Afyon Belediye: 83-77.
İLK KEZ FENER MAÇI YÖNETTİ!
F.bahçe Alanya maçının hakemi ümit öztürk, bu sezon ilk kez fener'in maçını yönetmişti.
GİRESUN-İSTANBUL ERTELENDİ
TFF 1. Lig'de kar yağışı sebebiyle 34. dakikada tatil edilerek dün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor- İstanbulspor arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
SERHAT HEDEF BÜYÜTTÜ
Almanya'da top koşturduktan sonra Tuzlaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Serhat Paçacı, "En kısa zamanda adımı duyuracağım. Burada olmak heyecan verici" diye konuştu.
GÖZTEPE-Ç.RİZE ERTELENDİ
Süper Lig'de bugün oynanması gereken Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması ile ertelendi. Ç.Rizespor'un hava koşulları nedeniyle yola çıkamaması nedeniyle mücadele ertelendi.
ERSANLI BUCKS GALİP
NBA'DE Ersan
İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 111-95 yendi. Bucks'ta 12 dakika süre alan Ersan 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
LUCESCU BUGÜN GELİYOR
Beşiktaş'ta danışmanlığa getirilmesi beklenen Lucescu'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
FİLEDEKİ DERBİDE KAZANAN F.BAHÇE
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladı. Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.
EFES B.ÇEKMECE'Yİ 25 SAYI FARKLA DEVİRDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 92-67 mağlup etti. Sigortam.Net İTÜ-P.Karşıyaka: 81- 91, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko: 79-100, Galatasaray-M.Y Afyon Belediye: 83-77.
İLK KEZ FENER MAÇI YÖNETTİ!
F.bahçe Alanya maçının hakemi ümit öztürk, bu sezon ilk kez fener'in maçını yönetmişti.
GİRESUN-İSTANBUL ERTELENDİ
TFF 1. Lig'de kar yağışı sebebiyle 34. dakikada tatil edilerek dün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor- İstanbulspor arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
SERHAT HEDEF BÜYÜTTÜ
Almanya'da top koşturduktan sonra Tuzlaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Serhat Paçacı, "En kısa zamanda adımı duyuracağım. Burada olmak heyecan verici" diye konuştu.
GÖZTEPE-Ç.RİZE ERTELENDİ
Süper Lig'de bugün oynanması gereken Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması ile ertelendi. Ç.Rizespor'un hava koşulları nedeniyle yola çıkamaması nedeniyle mücadele ertelendi.
ERSANLI BUCKS GALİP
NBA'DE Ersan
İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 111-95 yendi. Bucks'ta 12 dakika süre alan Ersan 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
LUCESCU BUGÜN GELİYOR
Beşiktaş'ta danışmanlığa getirilmesi beklenen Lucescu'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.