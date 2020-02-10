Mustafa Cengiz'den ince mesaj. G.Saray Başkanı, Kasımpaşa maçı sonrası Ali Koç'a göndermede bulundu. Ali Koç'un, "Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gülerek takip ediyoruz sözlerine cevap veren Cengiz, "Siz hem gülüyorsunuz hem de televizyonlara çıkıp ağlıyorsunuz" cevabını verdi.
BİZ ASLA DÜŞMAN DEĞİLİZ
Maç sonunda rakibe saygıdan dolayı pek konuşmadığnı söyleyen Cengiz, "F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon bizim kardeşimiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz" diye konuştu.
MESLEĞİNİZİ ELİNİZDEN ALMASIN
Bazı başkanların televizyona çıkmayı çok sevdiğini ifade eden Cengiz basın mensuplarına, "Bazı başkanlar neredeyse haber bültenini sınacak. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasın" esprisi yaptı
ÖNCE TEŞEKKÜR SONRA TEPKİ OLMAZ
Cengiz ayrıca, "Siz önce devlet kurumlarına, bakanlara tepki göstereceksiniz. Sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Devle, babadır ama önce teşekkür sonra ise tepki olmaz" ifadelerini kullandı.
BİZ ASLA DÜŞMAN DEĞİLİZ
Maç sonunda rakibe saygıdan dolayı pek konuşmadığnı söyleyen Cengiz, "F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon bizim kardeşimiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz" diye konuştu.
MESLEĞİNİZİ ELİNİZDEN ALMASIN
Bazı başkanların televizyona çıkmayı çok sevdiğini ifade eden Cengiz basın mensuplarına, "Bazı başkanlar neredeyse haber bültenini sınacak. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasın" esprisi yaptı
ÖNCE TEŞEKKÜR SONRA TEPKİ OLMAZ
Cengiz ayrıca, "Siz önce devlet kurumlarına, bakanlara tepki göstereceksiniz. Sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Devle, babadır ama önce teşekkür sonra ise tepki olmaz" ifadelerini kullandı.
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