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    • Spor
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    Başkanı 'den 'a: Her gün ağlıyorsunuz

    Başkanı , ’un “Cengiz’in açıklamalarını gülerek izliyorum” sözlerine, “Siz hem gülüyorsunuz hem de her gün ağlıyorsunuz”cevabını verdi.

    Her gün ağlıyorsunuz
    Mustafa Cengiz'den ince mesaj. G.Saray Başkanı, maçı sonrası Ali Koç'a göndermede bulundu. 'un, "'in açıklamalarını gülerek takip ediyoruz sözlerine cevap veren Cengiz, "Siz hem gülüyorsunuz hem de televizyonlara çıkıp ağlıyorsunuz" cevabını verdi.



    BİZ ASLA DÜŞMAN DEĞİLİZ
    Maç sonunda rakibe saygıdan dolayı pek konuşmadığnı söyleyen Cengiz, "F.Bahçe, , bizim kardeşimiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz" diye konuştu.



    MESLEĞİNİZİ ELİNİZDEN ALMASIN
    Bazı başkanların televizyona çıkmayı çok sevdiğini ifade eden Cengiz basın mensuplarına, "Bazı başkanlar neredeyse haber bültenini sınacak. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasın" esprisi yaptı

    ÖNCE TEŞEKKÜR SONRA TEPKİ OLMAZ
    Cengiz ayrıca, "Siz önce devlet kurumlarına, bakanlara tepki göstereceksiniz. Sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Devle, babadır ama önce teşekkür sonra ise tepki olmaz" ifadelerini kullandı.


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